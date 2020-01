GF VIP, l’ingresso di Serena era programmato? Pago si tradisce e la produzione censura (FOTO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il GF VIP è appena incominciato e diversi argomenti stanno già surriscaldando gli animi, come ad esempio l’incontro tra Serena e Pago. Sono stati in molti a mettere in dubbio la veridicità delle intenzioni della Enardu e in queste ore sono trapelate delle informazioni molto interessanti a riguardo. Durante una conversazione con Salvo, il cantante sembra si sia tradito facendo delle allusioni al fatto che l’ingresso in casa di Serena possa essere stato programmato. Inoltre, l’influencer Deianira Marzano ha diffuso delle importanti testimonianze che certificherebbero un avvicinamento tra i due prima che il concorrente entrasse in casa. La conversazione censurata tra Pago e Salvo al GF VIP Continua a generare scalpore il caso di Serena e Pago al GF VIP. Nella scorsa puntata, la Enardu ha avuto la possibilità di incontrare il suo ex e chiarire alcune cose. Molti, però, ... Leggi la notizia su kontrokultura

