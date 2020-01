“GF Vip” Elga Enardu, no a Domenica Live: «Non mi siedo con la gente di basso livello» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo la breve pausa natalizia è tornato ‘Domenica Live’, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Molti ospiti in studio hanno esposto le loro opinioni sulle diverse dinamiche che si stanno creando intorno ai personaggi del ‘Grande Fratello Vip’. Una delle tante storie ad interessare gli opinionisti del salotto della D’Urso è la tormentata love story del cantante Pago con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne, Serena Enardu. A difendere la sorella gemella è Elga, altro volto noto nato fra gli studi Mediaset. La sarda, declina improvvisamente l’invito di Barbara D’Urso per la puntata di ‘Domenica Live’, andata in onda in serata su Canale 5; ed ecco che la padrona di casa invita Giovanni Conversano l’ex fidanzato di Serena Enardu. Elga fa dietrofront Presenti in trasmissione c’erano Karina Cascella, ... Leggi la notizia su velvetgossip

