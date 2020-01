Gf Vip, Aristide Malnati: "I veri amori li ho sempre provati con gli uomini" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Galici Aristide Malnati si confida con Paolo Ciavarro e svela la profonda dicotomia della sua percezione dell'amore, divisa tra l'attrazione mentale per gli uomini e quella sessuale per le donne Al Gf Vip non ci sono solo le frasi di choc di Salvo Veneziano contro l'influencer Elisa De Panicis. Nella serata di ieri c'è stato anche un momento molto delicato che ha visto protagonisti Aristide Malnati e Paolo Ciavarro. L'archeologo si è confidato con il giovane, rivelando un aspetto di sé che non era mai finora emerso pubblicamente. "I veri amori, a livello di intensità sentimentale e intellettuale li ho sempre provati con gli uomini, mentre le attrazioni carnali le ho sempre provate con le donne, perché sessualmente sono etero", ha ammesso Aristide Malnati cercando di spiegare a Ciavarro la sua visione e percezione dell'amore. Una situazione non semplice per ... Leggi la notizia su ilgiornale

