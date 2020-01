Germania - La svolta elettrica potrebbe costare 410.000 posti di lavoro entro il 2030 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lelettrificazione costerà cara, e non solo ai costruttori. Mentre lindustria dellautomobile si attrezza per un cambio di paradigma epocale, accelerato dai governi con disposizioni sempre più stringenti sulle emissioni di CO2, cè chi calcola limpatto sociale di questa transizione tecnologica. Secondo il National Platform for the Future of Mobilty (Npm), consulente del governo tedesco, in Germania il comparto dovrà rinunciare a 410.000 posti di lavoro entro il 2030. Una spia da non sottovalutare, visto il peso nel settore dell'industria locale: solo nel 2018, per dire, le aziende automotive tedesche hanno raggiunto il picco occupazionale dal 1991, con 834.000 addetti.Perché succede. Volendo inquadrare la situazione in cifre, dai calcoli dellNpm 88.000 posti di lavoro andranno persi semplicemente per la contrazione prevista nella produzione di motori e sistemi di trasmissione: in generale, ... Leggi la notizia su quattroruote

chevida : RT @quattroruote: Settore #auto, in #Germania la svolta #elettrica potrebbe costare 410.000 posti di #lavoro entro il 2030 ----> https://t… - dinoadduci : In Germania - La svolta elettrica potrebbe costare 410.000 posti di lavoro entro il 2030 - quattroruote : Settore #auto, in #Germania la svolta #elettrica potrebbe costare 410.000 posti di #lavoro entro il 2030 ---->… -