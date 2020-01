Germania, due aviatori americani 20enni trovati morti in una base militare Usa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Xavier Leaphart e Aziess Whitehurst, due aviatori americani di 20 anni, sono stati trovati morti nel dormitorio della base aerea militare Usa di Spangdahlem, in Germania. Il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto giovedì scorso, all’alba, secondo quanto riporta su internet la stessa base. Le cause del decesso dei due militari non sono ancora chiare e c’è una indagine sul caso. I due giovani si trovavano nel dormitorio della caserma, dove sono stati soccorsi mentre erano già in stato di incoscienza. (immagine d’archivio) L'articolo Germania, due aviatori americani 20enni trovati morti in una base militare Usa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

