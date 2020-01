Genova | muoiono bruciati nell' auto Sotto accusa l' alta velocità

Incidente stradale Genova | uomo e ragazzo muoiono carbonizzati : Due persone perdono la vita in circostanze drammatiche a seguito di un Incidente stradale a Genova . Si tratta di un uomo e di un giovane, salvo un 20enne. Un grave Incidente stradale a Genova culmina con la morte di due persone. Si tratta di un 68enne e di un 23enne, che sono andati a sbattere […] L'articolo Incidente stradale Genova | uomo e ragazzo muoiono carbonizzati è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Genova - auto si capovolge e due persone muoiono carbonizzate. Un terzo uomo ferito : Due persone sono morte carbonizzate a Genova nella notte fra sabato e domenica nell’incendio di un’auto. Sono un ragazzo di 23 anni e un uomo sui 50 anni. Un terzo è rimasto ferito non gravemente: ha 20 anni ed è originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I tre viaggiavano su una Giulia Alfa Romeo che durante la corsa si è capovolta. Secondo le prime ipotesi, il conducente ha perso il controllo dell’auto forse per ...