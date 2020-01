Gb, la regina concede ah Harry e Meghan un periodo di transizione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Londra, 13 gen. (askanews) – Un colpo al cerchio e uno alla botte: Harry e Meghan vivranno per un po’ tra Regno Unito e Canada. Si è concluso con una perfetta mediazione in pieno stile brithish il vertice di Sandrigham con il principe Harry e gli eredi al trono Carlo e William per discutere della richiesta del più giovane rampollo dei Windsor di rinunciare allo status di membro della famiglia reale e trasferirsi a vivere in Canada con la neo moglie Meghan Markle. In un comunicato, la regina Elisabetta, infatti, ha fatto sapere che la riunione è stata “molto costruttiva” e che è stato concordato che nel futuro di Harry e della moglie Meghan ci sarà “un periodo di transizione nel quale i duchi del Sussex vivranno tra l’Inghilterra e il Canada”. Elisabetta II ha dichiarato di “sostenere appieno” il loro desiderio di maggior e ... Leggi la notizia su notizie

