Galleria Giovanni XXIII. Cecera (PD): “Vittoria! Spostamento dei lavori a luglio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) XIV Municipio. Cecera (PD ): Vittoria per lo Spostamento dei lavori della prima fase Galleria a luglio. Ora monitoriamo il resto. “Esprimo soddisfazione – dichiara il consigliere PD Cecera del XIV Municipio – per l’accoglimento della proposta che avevo avanzato nell’interrogazione protocollata due giorni fa al Presidente del municipio in cui richiedevo lo Spostamento dei lavori della Galleria Giovanni XXIII in estate, ovvero alla chiusura delle scuole e al termine delle partite della nazionale all’Olimpico per gli europei”. “È stato smentito il portavoce dell’M5S del municipio XIV – prosegue Cecera – che in un comunicato del 3 gennaio aveva dichiarato che non era possibile spostare i lavori a luglio. Ora continuiamo a monitorare la situazione in previsione della commissione capitolina di giovedì 16 affinché anche la ... Leggi la notizia su romadailynews

