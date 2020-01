Galleria Giovanni XIII, Campidoglio ci ripensa: dimezzati tempi di chiusura, cantieri di notte (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Campidoglio ha deciso di dimezzare i tempi degli interventi di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII che partiranno da lunedì 20 gennaio sulla “canna nord”. Il tunnel resterà chiuso per trenta giorni invece che per due mesi e mezzo, mentre sono rimandati da aprile a luglio i lavori nella "canna sud". Leggi la notizia su roma.fanpage

Roma : Chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo la Galleria Giovanni XXIII, dove dal 20 gennaio partiranno i l… - virginiaraggi : Una buona notizia per la città e per chi percorre ogni giorno la Galleria Giovanni XXIII. Per la prima volta verrà… - RegistaOcculto : RT @Roma_H_24: Galleria Giovanni XXIII, tempi di chiusura dimezzati e non solo. Ecco cosa cambia - -