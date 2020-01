Fumare fa male, anche per la salute mentale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fumare fa male al nostro organismo, lo sappiamo bene. Da un punto di vista più strettamente fisico, certo, ma anche da quello mentale. È la riprova di quanto il vizio delle sigarette possa essere nocivo per la salute, quella che arriva da una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Plos One: uno studio internazionale curato dall’Hebrew University di Gerusalemme, dall’Università di Belgrado e dall’Università di Pristina ha voluto analizzare le abitudini di oltre 2 mila studenti, arrivando a rilevare un certo legame tra fumo e depressione. I ragazzi coinvolti, in particolare, hanno risposto a una serie di questionari sulle proprie abitudini e sul proprio stato di salute. Lo studio ha così evidenziato che tra gli studenti universitari fumatori la percentuale di chi soffre di depressione è tra le due e le tre volte più ... Leggi la notizia su gqitalia

