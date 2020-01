Fugge all’alta, si schianta contro una moto: era senza la patente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – I carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza e lesioni personali Ernesto Cozzi, un 20enne del quartiere San Lorenzo già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era a bordo del suo scooter senza indossare il casco ed i carabinieri gli hanno intimato l’alt: il centauro ha prima finto di fermarsi per poi successivamente darsi alla fuga; ne è nato un inseguimento per le strade della città terminato a piazza della Vittoria dove Cozzi ha impattato una delle moto dei militari alla quale aveva tagliato la strada. Il 20enne è stato quindi bloccato ed arrestato. Cozzi – che guidava senza aver mai conseguito la patente ed il cui motociclo era sprovvisto della prevista copertura assicurativa – è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. L'articolo Fugge all’alta, ... Leggi la notizia su anteprima24

GrazianiAngela : Viaggia ad alta velocità, non si ferma all'alt della Polizia, ha arnesi da scasso e droga a bordo e viene solo sanz… -