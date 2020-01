Friends, la runion delle tre protagoniste: Aniston, Kudrow e Cox di nuovo insieme [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono mesi ricchi di piccole gioie per i milioni di fan di Friends sparsi in giro per il mondo. La leggendaria sitcom americana ha nel corso degli scorsi mesi compiuto i venticinque anni di età, scatenando la corsa al ricordo e alla commemorazione via social. Le challenge si sono sprecate, così come gli hashtag arrivati a ricordarne l’impatto nella cultura popolare di massa. Moltissime comparse e personaggi secondari della sitcom si sono riaffacciati sulla scena, presentandosi sui propri profili due decenni dopo il periodo di gloria; ma il meglio, per i fan della serie, sta senza dubbio nel grande affetto dimostrato ancora una volta dai veri protagonisti. In una FOTOgrafia recentemente postata sul proprio profilo, la stella assoluta di Friends Jennifer Aniston ha ricordato ancora una volta l’impatto folgorante avuto dalla serie sulla propria carriera. Lo ha fatto regalando ai ... Leggi la notizia su velvetgossip

