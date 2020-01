Fratelli d’Italia, inaugurata la nuova sede beneventana del partito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenica 12 gennaio Fratelli d’Italia ha inaugurato la sede provinciale in via Francesco Iandoli, 4. L’occasione ha consentito una riflessione sull’attuale situazione politica e ha dato la possibilità di far incontrare chi ha recentemente aderito al partito. Dopo l’introduzione di Alessia Castiglione, vice coordinatrice regionale, che si è soffermata sull’impegno di FdI per la sinergia sannio irpina, sono intervenuti Alberto Febbraro, che ha ribadito l’esigenza di recuperare un dialogo tra le forze del centrodestra. Poi gli interventi dei candidati alle prossime regionali, Francesca Pedicini che ha trasmesso tutto il suo entusiasmo e le necessità che l’attenzione al territorio in politica venga svolta con passione ma anche con competenza ed esperienza amministrativa e Mimmo Matera che ha ribadito ... Leggi la notizia su anteprima24

