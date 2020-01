Francesco ha permesso alle madri di allattare i bambini in attesa del battesimo. Mossa irrituale? (Di lunedì 13 gennaio 2020) È concesso, anzi è più che lecito. Nella Cappella Sistina, quindi in ogni chiesa: si può. "Sì, qui", ha scandito Papa Francesco in una nuova applicazione del principio dell'hic et nunc. Si può allattare un bambino che piange perché ha fame, con la stessa naturalezza con cui gli si toglie il cappottino se ha caldo o lo si culla perché è stufo e non ne può più. Chi oserà mai adontarsene? Persino il Cristo giudicante michelangiolesco, con tutta la sua collera e la mano alzata a dividere i sommersi dai salvati, non potrà che sorridere. Anche lui è stato allattato, tanto tempo fa. Festa del battesimo di Cristo, nel Fiume Giordano: nella Sistina 32 fantolini attendono di entrare a pieno titolo nella comunità dei credenti. Li tengono i genitori, che più o meno hanno l'età del Figlio dell'Uomo quando si presentò ad un Giovanni dubbioso chiedendogli la ... Leggi la notizia su agi

