Franceschini: ‘Ora nuova fase programmatica. Governo sia incubatore di un’alleanza politica. Pd insista con M5s anche quando dice no’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una nuova “fase politica e programmatica” nel Governo da far partire con la revisione dell’intesa col M5s. Una riforma di legge elettorale che dovrebbe permettere di dare spazio a “una nuova vocazione maggioritaria del partito”. Perché, per essere più incisivi, si deve lavorare sull’inclusione sia nei confronti dei 5 stelle, ma anche dei moderati che “non si riconoscono in Salvini”. Naturalmente tenendo l’esperienza giallorossa come base, perché, “questo Governo va avanti solo se il Pd lo sente come proprio, anche come incubatore di una alleanza politica“. Il ministro della Cultura e capo delegazione del Governo Dario Franceschini ha aperto il ritiro di due giorni del Partito democratico nell’abbazia di Contigliano (Rieti). E lo ha fatto rilanciando l’esecutivo Pd-M5s: “Vorrei la smettessimo con questa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

