Francesca Costa, madre di Zaniolo: “Nicolò vuole l’Europeo, Mancini gli ha detto Ti aspetto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo è stato costretto all'operazione al ginocchio destro per il grave infortunio. Sua madre, Francesco Costa, gli è accanto da ieri sera, da quando ha visto il figlio crollare sul rettangolo verde dell'Olimpico, urlare per il dolore e uscire con la testa tra le mani in barella. "Mentre correva ha sentito il crac... Il ct Mancini gli ha detto: Ti aspetto" Leggi la notizia su fanpage

Annamcamilloni : RT @CB_Ignoranza: 'Niccolò era disperato. Dopo la partita però è venuto a casa Florenzi. Ha portato le stampelle e i cornetti. Gli ha messo… - pccpla : RT @CB_Ignoranza: 'Niccolò era disperato. Dopo la partita però è venuto a casa Florenzi. Ha portato le stampelle e i cornetti. Gli ha messo… - chiarakalos : RT @CB_Ignoranza: 'Niccolò era disperato. Dopo la partita però è venuto a casa Florenzi. Ha portato le stampelle e i cornetti. Gli ha messo… -