Fotocamera smartphone da 256MP? Presumibilmente battuti i 108MP di Samsung (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pensavate davver che la Fotocamera smartphone da 108MP fosse un record assoluto difficilmente superabile? In realtà la tecnologia ha fatto presto ad andare oltre, visto che potrebbe essersi spinta addirittura fino ai 256MP. Come riportato dal sempre ben informato portale 'gizchina.com', su Weibo, il social network cinese che non ha certamente bisogno di presentazioni, ha fatto la sua comparsa l'immagine dell'interfaccia di scatto di un famigerato dispositivo con sensore da 256MP. La modalità di scatto in questione prenderebbe il nome di '256MP ultra-clear camera'. Ci piacerebbe dirvi di quale smartphone si tratti, o comunque chiarire se si parla di un vero e proprio sensore da 256MP o di alcuni algoritmi di interpolazione che permetterebbero, attraverso il proprio lavoro, di arrivare a quella risoluzione così pazzesca, ma non ci è possibile purtroppo (non sono stati divulgati ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : #Fotocamera smartphone da 256MP? Presumibilmente battuti i 108MP di #Samsung - annarellina1 : Huawei P30 Lite New Edition (Blue) Smartphone + cover. Memoria più ampia da 6GB + 256GB e nuova Fotocamera anterior… - marcopietrolg : Com'è il P30 Lite New Edition di Huawei -