Fiorentina-Atalanta in tv: orario, programma, probabili formazioni Coppa Italia 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si sta per entrare nella fase più calda della Coppa Italia 2020 con la disputa degli ottavi di finale della competizione. Mercoledì 15 Gennaio alle ore 15 andrà in atto una delle partite più attese di questo turno con l’Atalanta che volerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze con l’obiettivo di ottenere il pass per i quarti di finale contro la vincente di Inter-Cagliari. Le aspettative per il match sono davvero alte con i bergamaschi, dolce conferma di questa Serie A 2019/2020, che non vorranno di certo abbandonare anzitempo una delle tre competizioni nelle quali si trovano ancora a competere. Dall’altra parte la Fiorentina del neo-allenatore Iachini, nella riedizione della semifinale che li ha visti sconfitti lo scorso anno, proverà in tutti i modi a far valere il fattore campo e a rendere la vita quanto più difficile possibile ai nerazzurri. IN TV — ... Leggi la notizia su oasport

