Filippine, isola di Luzon sotto la cenere del vulcano Taal: “è come un’apocalittica nevicata grigia, e peggiora”, 450 mila evacuati. Allarme tsunami – FOTO e VIDEO SHOCK (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le immagini che arrivano dalle Filippine nel giorno dopo la violentissima esplosione del vulcano Taal sono davvero impressionanti: gran parte dell’isola di Luzon è letteralmente seppellita da un abbondante strato di cenere. Tagaytay, Talisay, Lipa City e molti altri centri registrano disagi enormi per la cenere che rischia di sterminare migliaia di animali ustionati e destinati a sofferenze atroci fino alla morte, inevitabile, nel giro di qualche settimana. La violenta eruzione di ieri ha spinto un pennacchio altissimo di cenere e lapilli fino a 15 chilometri di altitudine nell’atmosfera. La violenza dell’eruzione è stata tale da provocare fulmini vulcanici e scosse sismiche. Intanto si teme una “eruzione esplosiva” nei prossimi giorni: le autorità hanno chiuso l’aeroporto di Manila “fino a nuovo ordine“. I sismologi hanno rilevato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

peppecaridi : Check out this article: Filippine, isola di Luzon sotto la cenere del vulcano Taal: 'è come un'apocalittica nevicat… - TresChic520 : RT @frasicilia: La singolare posizione del #vulcano #Taal che sta eruttando nelle #Filippine. È un'isola all'interno di un lago e, a sua vo… - firgine : RT @frasicilia: La singolare posizione del #vulcano #Taal che sta eruttando nelle #Filippine. È un'isola all'interno di un lago e, a sua vo… -