Filippine in allarme per il vulcano Taal, eruzione imminente: evacuazione per 480 mila persone, tanti disagi per la popolazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mezzo milione di persone deve lasciare le proprie case nelle Filippine per il timore di un‘imminente “eruzione esplosiva” del vulcano Taal, dopo quella improvvisa di ieri che ha prodotto una nuvola di cenere alta oltre 10km. L’eruzione potrebbe avvenire nell’arco di qualche giorno, forse solo di ore. Per questi motivi, chiunque viva in un raggio di 17 chilometri dal cratere è stato sollecitato a mettersi al sicuro altrove. Decine di mezzi dell’esercito sono stati operativi oggi nell’area per facilitare l’evacuazione. Si calcola che almeno 25 mila persone siano già nei centri per evacuati e che siano molti di più quelle ospitate dai parenti. Ci sono anche molte persone che non sono riuscite a lasciare l’area per mancanza di trasporti adeguati, a causa della coltre di cenere che ha ricoperto le strade o della scarsa visibilità. Le autorità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

