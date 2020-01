Filippine, evacuazione “totale” intorno alla capitale Manila: cenere e lava dal vulcano Taal (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da giorni dal vulcano Taal fuoriesce un’imponente nube di cenere. Per l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia l’eruzione potrebbe verificarsi nelle prossime ore o giorni e per questo motivo le autorità locali hanno ordinato la “evacuazione totale”, in un raggio di circa 17 chilometri dal vulcano, nei dintorni della capitale Manila. Le dimensioni del vulcano sono abbastanza ridotte, come si vede nel video. Nonostante ciò è considerato uno dei più pericolosi al mondo a causa del gran numero di persone che vivono nelle sue immediate vicinanze. Video Twitter/Kat Domingo L'articolo Filippine, evacuazione “totale” intorno alla capitale Manila: cenere e lava dal vulcano Taal proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

