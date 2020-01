“Figurine che passione”, nel Sannio collezionisti da tutta la Campania (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto domenica 12 gennaio presso l’agriturismo Collina di Roseto, alle porte di Benevento, il primo evento ufficiale dell’associazione FIGURINE CHE PASSIONE. collezionisti di tutte le età, con le proprie famiglie, si sono ritrovati per trascorrere un’intera giornata all’insegna della intramontabile passione per la raccolta delle mitiche figurine PANINI. Sono arrivati anche collezionisti da Pompei, Pozzuoli, e da altre provincie campane che hanno fatto incetta di figurine con la speranza di disfarsi dei propri doppioni e trovare le mancanti per completare i loro album. Tutti gli intervenuti sono stati omaggiati con album, bustine, gadget dell’associazione, e decine di palloni da calcio sono stati assegnati ai più fortunati. Durante la giornata, oltre a scambi, e giochi popolari con le figurine, c’è stata la presentazione ufficiale agli dell’associazione, ... Leggi la notizia su anteprima24

