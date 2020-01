FIFA 20 inizia l'anno in prima posizione nella classifica software italiana (Di lunedì 13 gennaio 2020) nella prima settimana del 2020, la classifica software italiana non ci riserva molte sorprese per quanto riguarda i titoli più venduti. FIFA 20 di EA, infatti, rimane in vetta dopo aver concluso il 2019 al primo posto.Il podio viene completato dall'immortale GTA 5 di Rockstar e da Call of Duty: Modern Warfare.Tekken 7 è risalito dalla nona alla quarta posizione, mentre, da segnalare, è il ritorno in top 10 di Just Dance 2020 che, dalla sedicesima posizione, risale alla settima.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

