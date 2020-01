Fifa 20: Alexander-Arnold è il POTM di dicembre della Premier League! SBC disponibile da lunedì! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Trent Alexander-Arnold è il vincitore del POTM di novembre della Premier League! Il giocatore del Liverpool si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Buendia Calvert Lewin De Bruyne Foster Ings Adama Traorè Vardy Il vincitore del POTM di dicembre della Premier League, come accaduto in passato, ha ricevuto una speciale … L'articolo Fifa 20: Alexander-Arnold è il POTM di dicembre della Premier League! SBC disponibile da lunedì! proviene da FUT Universe. Leggi la notizia su imiglioridififa

