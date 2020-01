Festival di Sanremo: Mara Venier al fianco di Amadeus per l’ultima serata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ancora tantissime le novità che devono giungere da Sanremo in merito alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Le ultime indiscrezioni riguardano la partecipazione di Mara Venier che stando a quanto diffuso sinora, apparirà sul palco dell’Ariston nel corso della serata finale al fianco di Amadeus. Festival di Sanremo: arriva Mara Venier Manca sempre meno all’inizio dell’evento dell’anno, il Festival di Sanremo. Mentre la cittadina ligure si appresta ad essere affollata da turisti, spettatori, vip e cantanti, continuano ad arrivare indiscrezioni su chi parteciperà e chi invece, non apparirà, sul palco dell’Ariston. Sciolta la riserva sui big che concorreranno per aggiudicarsi l’ambita competizione sanremese, sembra ora farsi strada anche una nuova voce che pare non debba attendere ulteriori conferme. Anche Mara Venier varcherà la soglia dell’Ariston in veste di ... Leggi la notizia su thesocialpost

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #EmiliaRomagna, se la sinistra perde lì le resta solo il Fest… - Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… - N_DeGirolamo : Lasciate in pace Rita #Pavone e chiunque voglia cantare al Festival di #Sanremo! In questo Paese non si può esser… -