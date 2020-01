Festival di Sanremo 2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mara Venier Mara Venier affiancherà Amadeus alla conduzione della finale del Festival di Sanremo 2020. Alla vigilia della conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione della kermesse, che si terrà domani nella Città dei Fiori, è stato lo stesso conduttore ad arruolare la collega. In diretta su Radio2, ‘Ama’ ha fatto scattare la proposta; e Mara ha detto sì. Nella prima puntata di Chiamate Mara 3131, programma che ha segnato il debutto radiofonico della Venier, Amadeus – riferendosi al proprio Festival – ha detto alla primadonna di Rai1: “Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Quella sera ti voglio vicina a me, non in prima fila…“. E la ‘zia Mara’ ha accettato l’invito. Sabato 8 febbraio, la conduttrice sarà accanto ad Amadeus con un ruolo speciale e di primo piano, proprio ... Leggi la notizia su davidemaggio

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #EmiliaRomagna, se la sinistra perde lì le resta solo il Fest… - TeresaBellanova : #RulaJebreal non sarà a Sanremo. Si esclude un'ottima giornalista per le proteste dei sovranisti. Dimenticando che… - Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… -