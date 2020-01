Fellini degli Spiriti, il film documentario di Anselma Dell’Olio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il film documentario Fellini degli Spiriti di Anselma Dell’Olio racconterà per la prima volta alcuni lati nascosti del noto regista italiano degli anni ‘50: Federico Fellini. Di cosa parlerà il documentario Fellini degli Spiriti? In questa nuova iniziativa per celebrare il maestro del cinema italiano Federico Fellini, la regista Anselma Dell’Olio ripercorrendo la cinematografia del … L'articolo Fellini degli Spiriti, il film documentario di Anselma Dell’Olio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

allemossilva : “Il Restauro de 'Giulietta degli Spiriti' di Federico Fellini” @Rumblefish_VFX - _Cinemaniaci : RT @MIRTAFERRI: Ricorre il centenario della nascita di uno degli autori più celebrati della storia del cinema mondiale, Federico Fellini. P… - CorriereRomagna : #Fellini degli #spiriti, le immagini del #film di Anselma Dell'Olio - -