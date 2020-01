Farmaci, l’esperta: “Attenzione ai rischi dagli anti-psicotici agli autistici” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Ancora oggi nessun farmaco è stato approvato per contrastare i sintomi dell’autismo. Ma i dati ci dicono che la quasi totalità degli adulti con autismo o disabilità intellettiva e ‘comportamenti problema’ (Di) assume psicoFarmaci, soprattutto antipsicotici, spesso in associazioni plurime fra loro. Farmaci studiati per altre patologie, in primis la schizofrenia, e spesso somministrati off label per tutta una vita, senza che siano state fatte sperimentazioni mirate a questa categoria di pazienti”. A chiedere più studi ad hoc e una maggiore attenzione a questo tema e ai possibili rischi è Daniela Mariani Cerati, medico specialista in farmacologia applicata e componente del comitato scientifico della Fia (Federazione italiana autismo). “Una volta – dice Mariani Cerati all’AdnKronos Salute – si pensava che questa patologia fosse ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

