Facebook, il TAR dimezza le multe dell’Antitrust ma riconosce il valore economico dei dati personali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nel bene e nel male la sentenza del TAR del Lazio emessa pochi giorni fa riguardo alle multe comminate a Facebook dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), in pratica l’Antitrust italiana, è destinata a fare la storia nel settore hi-tech. Se infatti da un lato il Tribunale ha cancellato una delle due accuse, dimezzando di fatto la multa e portandola da 10 a 5 milioni di euro, dall’altra per la prima volta ha riconosciuto ufficialmente il valore economico dei dati personali. Ma procediamo con ordine. Nel dicembre del 2018 l’AGCM aveva deciso di sanzionare Facebook per due condotte giudicate scorrette, comminando per ciascuna di esse una multa da 5 milioni di euro. Nel primo caso infatti si affermava che la frase “è gratis e lo sarà per sempre” con cui il social network si presenta ai nuovi utenti fosse ingannevole, in quanto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Facebook, il TAR dimezza le multe dell’Antitrust ma riconosce il valore economico dei dati… - marcoscialdone : Qualche osservazione sulle due recenti pronunce del TAR nei confronti di #Facebook in merito alla pratica commercia… - CiampinoCRIAAC : Attesa per il 15 gennaio la sentenza del #TAR Lazio sul blocco dei voli notturni a #Ciampino deciso dal Ministro… -