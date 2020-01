Esonero Valverde: vicinissimo il licenziamento del tecnico blaugrana (Di lunedì 13 gennaio 2020) Esonero Valverde: il club blaugrana avrebbe deciso di esonerare il tecnico, si attende la decisione ufficiale a minuti Secondo fonti spagnole Ernesto Valverde sarebbe vicinissimo all’Esonero. Come riporta Catalunya Radio, il cda in casa Barcellona è ancora in corso ma la decisione sembra presa. Per l’emittente l’Esonero del tecnico è sempre più vicino, con alcuni dirigenti blaugrana che avrebbero addirittura già comunicato la decisione all’entourage di Valverde. Si attende la comunicazione ufficiale nei prossimi minuti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

