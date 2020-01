ESCLUSIVO – “L’uccisione di Soleimani illegale, finora gli Usa non hanno provato che rischiavano un attacco imminente”: TPI intervista la relatrice speciale Onu sui diritti umani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Illustrazione di Emanuele Fucecchi La relatrice Onu sui diritti umani: “L’uccisione di Soleimani è illegale” “L’uccisione mirata del generale Qasem Soleimani è il primo caso di un attacco di droni contro il rappresentante di una forza armata di Stato. Fino ad ora, tutte le uccisioni attraverso droni di cui sono a conoscenza avevano preso di mira bersagli non statali, in particolare individui associati ad atti di terrore”. Così esordisce Agnès Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti umani, raggiunta da TPI per un’intervista esclusiva. E aggiunge: “Ci tengo a sottolineare che il mio mandato consiste nell’esaminare le situazioni di omicidi arbitrari. I miei predecessori hanno già lavorato su questi temi e sono circa 10 anni che lavoro sull’argomento, con due importanti rapporti incentrati esclusivamente sui ... Leggi la notizia su tpi

VittorioCocive1 : ESCLUSIVO – “L’uccisione di Soleimani illegale, finora gli Usa non hanno provato che rischiavano un attacco imminen… - AdornatoAntonio : RT @usbsindacato: Fuori dalla guerra, fuori dalla Nato: L'uccisione del generale Iraniano Souleimani avvenuta in Iraq per volere esclusivo… - umbertofascetti : RT @usbsindacato: Fuori dalla guerra, fuori dalla Nato: L'uccisione del generale Iraniano Souleimani avvenuta in Iraq per volere esclusivo… -