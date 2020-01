Era stato escluso dalla recita di Natale, torta e festa nella nuova scuola per il bimbo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uno striscione realizzato dagli alunni della sua classe, “Benvenuto”, torta e pasticcini ma soprattutto l’affetto delle maestre e dei compagni che lo accompagneranno in quest’anno scolastico. festa grande ad Afragola (Napoli) per il primo giorno di scuola del 2020 di Andrea, il bimbo con sospetto autismo a cui, secondo quanto riferito dalla mamma, oggi in lacrime per la felicità, è stata negata la recita natalizia in un altro istituto scolastico. Il bimbo è stato accolto dalle due maestre della sua classe, dalle tre di sostegno a cui è stato affidato, dalla preside Immacolata Davide, e dal sindaco di Afragola, Claudio Grillo.La commozione della mamma, però, subito lascia il posto all’amarezza: “Inizieremo una battaglia legale - fa sapere - affinché la scuola che lo ha emarginato chiuda. Spero che il Parlamento ... Leggi la notizia su huffingtonpost

