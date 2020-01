Emergenza incendi in Australia: petizione per l’inserimento dei koala in Nuova Zelanda (Di lunedì 13 gennaio 2020) Attraverso una petizione, migliaia di persone chiedono che i koala vengano introdotti in Nuova Zelanda per sfuggire ai devastanti incendi boschivi che stanno devastando l’Australia da mesi, ma la proposta è stata respinta. Il gruppo koala Relocation Society sostiene che i koala sono “funzionalmente estinti in Australia“, ma potrebbero prosperare in Nuova Zelanda, dove sono presenti quasi 30mila ettari dedicati alla coltivazione di eucalipti. Secondo le ultime stime, potrebbero essere un miliardo i koala e gli altri animali colpiti dai roghi che imperversano in tutta l’Australia. In poche ore la petizione online è stata firmata da 7.500 persone, ma un portavoce del primo ministro Jacinda Ardern ha precisato che l’obiettivo è domare gli incendi in modo che i koala “possano rimanere nel loro habitat naturale”.L'articolo Emergenza incendi in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Emergenza in Australia : il premier ammette “errori della gestione degli incendi” : Non dà tregua l’ Emergenza incendi in Australia : 2 roghi si sono fusi formando un fronte di fuoco di 640mila ettari nel sudest dell’ Australia , nelle Snowy Mountains, mentre prosegue la crisi senza precedenti nel Paese. Dall’inizio degli incendi a settembre, le vittime sono 28, le case distrutte oltre 2mila e l’area devastata più grande dello Stato dell’Indiana negli USA. Il premier conservatore Scott Morrison è ...

Incendi in Australia : domani un’altra giornata di Emergenza - rischio estensione delle fiamme : domani in Australia sarà un’altra giornata di emergenza per il rischio di estensione degli Incendi a causa delle alte temperature e dei forti venti previsti negli Stati di Victoria, Nuovo Galles del Sud e Australia meridionale. Nel Victoria è stato esteso lo stato di calamità naturale a causa della situazione meteo attesa nei prossimi due giorni: la dichiarazione conferisce alle autorità maggiori poteri di mobilitazione delle risorse ...

Emergenza incendi in Australia - arrestati più di 180 piromani : Non si placa l’ Emergenza incendi in Australia . Il bilancio delle vittime continua a salire e, dal mese di settembre, è arrivato fino a 25 morti. Sono ormai centinaia di migliaia le persone evacuate dalle loro abitazioni. Numerosi e ingenti anche i danni registrati in tante città e in diverse zone dell’ Australia . Le autorità hanno arrestato 183 persone con l’accusa di esser collegate in modo volontario ad alcuni dei roghi che hanno devastato ...

Emergenza incendi in Australia : 183 arresti per dolo : In Australia sono state tratte in arresto ben 183 persone con l’accusa di aver appiccato deliberatamente incendi boschivi negli ultimi mesi: lo rende noto Xinhua, ricordando che almeno 25 persone hanno perso la vita da settembre a causa dei roghi. Gli arresti sono stati effettuati in relazione a incendi dolo si appiccati nel Nuovo Galles del Sud, a Queensland, Victoria, nell’ Australia Meridionale e in Tasmania.L'articolo ...

Emergenza incendi in Australia : la pioggia attenua i roghi - ma la situazione resta critica : La pioggia , caduta in alcune parti dell’ Australia devastate dal fuoco, ha contribuito a far calare le temperature, allentando la morsa delle fiamme, tuttavia le autorità hanno messo in guardia sul rischio che gli incendi riprendano “quota”. Lo riporta la Bbc spiegando che precipitazioni, miste alla fuliggine prodotta dai roghi , sono cadute sulla costa orientale, da Sydney a Melbourne, mentre piogge torrenziali sono state ...

Emergenza incendi in Australia : qualità dell’aria pessima a Canberra - trovato il corpo della 25ª vittima : Un po’ di pioggia è caduta nelle scorse ore nel sudest dell’ Australia , devastato dagli incendi incontrollati: nonostante ciò, nella capitale Canberra la qualità dell’aria rimane pessima , a causa del fumo causato dai roghi, tanto che uffici pubblici, musei, parchi, attività commerciali e università sono chiusi e le autorità hanno chiesto alla popolazione di rimanere in casa. La polizia del New South Wales ha confermato ...

Incendi in Australia : ridotta in cenere un’area grande quanto l’Irlanda - l’ Emergenza potrebbe durare mesi : Il governo Australia no ha stanziato 2 miliardi di dollari Australia ni, pari a un miliardo e 250 milioni di euro, in due anni per sostenere le comunità colpite dagli Incendi . E’ ormai ridotta in cenere un’area grande quanto l’Irlanda, con paesaggi anneriti e annientati, sovrastati da un cielo rosso e densi di aria irrespirabile. Secondo le autorità locali l’emergenza ancora per settimane o addirittura mesi . Il ...

Australia - 24 morti negli incendi/ Clima torrido - 49° a Sydney : Emergenza senza fine : Australia , 24 morti negli incendi . Le fiamme sono alimentate da un Clima torrido , con 49 gradi toccati a Sydney , per un' emergenza senza fine

Emergenza incendi in Australia : alta l’allerta nonostante leggere piogge e calo delle temperature [FOTO] : Intensità dei venti e temperature in calo negli Stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud: nonostante la situazione meteo sia leggermente cambiata rispetto alle scorse settimane, le autorità di entrambi gli Stati Australia ni hanno sottolineato che il pericolo di ulteriori incendi è ancora concreto. L’avvertimento è giunto dopo una “giornata terribile” di caldo estremo e condizioni pericolose, durante la quale ...

Incendi Australia - gli USA inviano vigili del fuoco per l’ Emergenza : è la prima volta che accade dal 2010 : Gli Stati Uniti hanno inviato circa 100 vigili del fuoco in Australia nelle ultime quattro settimane per sostenere il Paese alle prese con l’emergenza Incendi , e almeno altri 50 arriveranno lunedì. Lo riporta il Los Angeles Times. Si tratta di una mossa rara da parte degli USA, confermata dal fatto che è la prima volta dal 2010 che inviano dei pompieri in Australia . Nel 2018, tuttavia, erano state Australia e Nuova Zelanda a inviare ...

Incendi in Australia : proclamato lo stato di Emergenza nel Nuovo Galles del Sud : Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno proclamato lo stato di emergenza per gli Incendi , considerato il picco delle temperature previsto per sabato. La premier Gladys Berejiklian ha spiegato che lo stato di emergenza entrerà in vigore domani e durerà 7 giorni: conferisce maggiori poteri al Commissario per la gestione degli Incendi , tra cui evacuazioni forzate e chiusura delle strade.L'articolo Incendi in Australia : proclamato lo stato ...

Emergenza incendi in Australia - 18 morti : Emergenza incendi in Australia : 18 morti . Massiccia operazione di soccorso per le persone rimaste intrappolate sulla spiaggia. SIDNEY ( Australia ) – Non si ferma l’ Emergenza incendi in Australia . Roghi che nelle ultime settimane stanno devastando un territorio con 18 persone che hanno perso la vita. La maggior parte delle vittime sono soccorritori che sin dal primo giorno stanno cercando di circoscrivere le fiamme. Un compito non ...

Emergenza incendi in Australia : il bilancio sale a 17 vittime - dispiegato l’esercito [FOTO] : E’ salito a 17 il bilancio delle vittime dei devastanti incendi che da mesi ormai divampano in Australia : le autorità hanno confermato che due decessi sono stati registrati nelle scorse ore a Lake Conjola, sulla costa meridionale del New South Wales, dove le persone morte sono in tutto 15 e altre 4 sono disperse. Nella regione più di 175 case sono state distrutte dalle fiamme, mentre in totale nel Paese le abitazioni bruciate ...

Emergenza incendi in Australia : le foto : Oltre 200 case in fiamme nelle ultime ore. Diverse vittime. Migliaia di persone si sono riversate a riva, nel Nuovo Galles del Sud. La Marina invia navi per una colossale operazione di salvataggio

Emergenza incendi in Australia : altri 3 morti - distrutte centinaia di case : A causa degli incendi boschivi che da mesi stanno devastando l’Australia hanno perso la vita altre 3 persone, portando il numero totale di vittime degli ultimi mesi a 16. “Oggi abbiamo tre morti“, ha dichiarato il vice commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Gary Worboys, in una conferenza stampa a Sydney. Una persona risulta dispersa, 3 sono ferite e sono state distrutte centinaia di case. Circa 50mila case sono ...

