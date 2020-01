Emergenza freddo nelle scuole italiane: lezioni polari per 1 studente su 3, allarme al Sud (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dall'asilo alle superiori nella scuola italiana è Emergenza freddo. È quanto rivela l'ultima indagine di Skuola.net, che ha intervistato diecimila ragazzi da un angolo all'altro della Penisola, che hanno denunciato condizioni in aula di estremo disagio a causa delle temperature polari. Nella maggior parte dei casi ciò è dovuto al malfunzionamento dei termosifoni. I rimedi? Nei casi più estremi ci si aiuta con plaid, coperte e stufette elettriche. Leggi la notizia su fanpage

