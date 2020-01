Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: la scheda elettorale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: la scheda elettorale Fac simile Domenica 26 gennaio 2020 oltre 3 milioni e mezzo di Emiliani sono chiamati a votare alle Elezioni regionali Emilia-Romagna: ma come funziona la scheda elettorale? Di seguito, viene proposto un fac simile della scheda che gli elettori riceveranno ai seggi nella giornata di domenica 26 gennaio 2020. Elezioni Emilia-Romagna 2020: la guida al voto La scheda elettorale presenta 7 riquadri corrispondenti ai candidati governatori. Al fianco del nome di ogni candidato governatore vi sono le liste politiche che lo sostengono. Ogni simbolo della lista politica ha al suo fianco due righe in cui si può esprimere il voto di preferenza per un candidato consigliere. Per quanto riguarda la modalità di voto, ciascun elettore può: votare a favore solo di una lista facendo un segno sul contrassegno; in questo caso il voto si ... Leggi la notizia su tpi

