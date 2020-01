Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: circoscrizioni e liste (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come per tutte le Elezioni, anche per le regionali che si terranno in Emilia-Romagna il 26 gennaio 2020 il territorio della regione sarà diviso in circoscrizioni. Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: le circoscrizioni Determinare quali siano nella regione che si appresta a rinnovare il suo Consiglio è semplice. Si tratta infatti delle nove province, ognuna delle quali corrisponde ad una circoscrizione. Esse sono dunque: Bologna Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini Ognuno dei sette candidati alla presidenza della regione avrà delle liste circoscrizionali collegate. In ciascuna di esse può esserci un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere in una singola circoscrizione e non inferiore ad un terzo degli eletti. Va ricordato che non è necessario che le liste che appoggiano un candidato presidente si presentino in tutte ... Leggi la notizia su notizie

CarloCalenda : Con @sbonaccini a Reggio Emilia. Questa dell’#EmiliaRomagna è una battaglia fondamentale, quella che mi sarebbe pi… - agorarai : Caso #Gregoretti, lite su voto in giunta per le immunità. 'Giunta si riunisce oggi e domani per discutere mia propo… - CarloCalenda : In piazza a Vignola, con @MatteoRichetti e @GiuliaPigoni, candidata @Azione_it in lista #BonacciniPresidente. Discu… -