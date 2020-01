Elezioni regionali e tenuta della maggioranza bloccano la modifica (che dovrebbe essere abolizione) dei decreti sicurezza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per annullare gli effetti dei decreti sicurezza non c’è bisogno soltanto di permettere alle navi delle ong di approdare nei porti italiani. Ci sono tanti effetti che restano visibili, come le multe spropositate che le autorità di pubblica sicurezza sono costrette, con la legge in vigore, a comminare a chi conduce le navi che salvano vite umane; c’è la chiusura dei centri di accoglienza più piccoli che – con i tagli imposti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini – non riescono a far fronte alle spese; ci sono i migranti che rischiano di perdere la protezione umanitaria precedentemente acquisita. LEGGI ANCHE > La storia di Salvini che rischia il processo per aver violato il decreto Salvini Decreti sicurezza, come Lamorgese vorrebbe modificarli I decreti sicurezza, insomma, continuano il loro corso, nonostante siano passati quasi cinque mesi ... Leggi la notizia su giornalettismo

CarloCalenda : Con @sbonaccini a Reggio Emilia. Questa dell’#EmiliaRomagna è una battaglia fondamentale, quella che mi sarebbe pi… - CarloCalenda : In piazza a Vignola, con @MatteoRichetti e @GiuliaPigoni, candidata @Azione_it in lista #BonacciniPresidente. Discu… - CarloCalenda : A Modena con @MatteoRichetti per sostenere @GiuliaPigoni, candidata giovane e tosta di @Azione_it nella lista civic… -