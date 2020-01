Elezioni Emilia-Romagna 2020: la guida al voto sulle regionali di domenica 26 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020, la guida al voto domenica 26 gennaio 2020 si tengono le Elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il voto, volto a eleggere il nuovo presidente della regione e a rinnovare l’Assemblea legislativa, ha anche un’importante valenza nazionale. Una vittoria schiacciante della candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni, infatti, potrebbe provocare persino la caduta del governo Conte bis. Al contrario, un’affermazione netta di Bonaccini, governatore uscente e candidato del Partito Democratico, potrebbe ridimensionare le aspirazioni di Matteo Salvini di tornare al più presto alle urne. Quando si vota I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 26 gennaio 2020. Per votare è necessario portare al seggio al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla ... Leggi la notizia su tpi

CarloCalenda : Con @sbonaccini a Reggio Emilia. Questa dell’#EmiliaRomagna è una battaglia fondamentale, quella che mi sarebbe pi… - CarloCalenda : In piazza a Vignola, con @MatteoRichetti e @GiuliaPigoni, candidata @Azione_it in lista #BonacciniPresidente. Discu… - berlusconi : ???? Queste elezioni potrebbero cambiare l’Emilia Romagna che per 70 anni ha visto al potere ininterrottamente uomini… -