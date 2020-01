Eleonora Daniele commuove la Venier: "Vuoi essere la madrina di mia figlia?" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Mara Venier sarà la madrina di battesimo della figlia di Eleonora Daniele: la proposta è arrivata durante l'intervista a Domenica In Momento di grande commozione per Mara Venier durante l’intervista a Eleonora Daniele nell’appuntamento di ieri, 12 gennaio, di Domenica In. La conduttrice di Storie Italiane, che ha deciso di annunciare la gravidanza a conclusione della prima puntata del 2020 del suo programma quotidiano, ha spiegato a “zia” Mara come la maternità sia arrivata quando ormai non ci credeva più. Sposata con il marito Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento, la Daniele aveva quasi perso le speranze di poter avere un figlio e, invece, l’ultima partecipazione a Domenica In, pare le abbia portato davvero fortuna. “Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così – ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

