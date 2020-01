Effetto Ibra, Milan-Spal verso 30 mila spettatori a San Siro (Di lunedì 13 gennaio 2020) milan Spal spettatori – Dopo il successo di Cagliari (0-2 firmato Leao e Ibrahimovic), il milan si prepara a scendere in campo contro la Spal negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’arrivo dell’attaccante svedese – già in gol alla seconda partita – ha dato nuovo vigore alla tifoseria milanista. In vista dell’incontro di coppa, … L'articolo Effetto Ibra, milan-Spal verso 30 mila spettatori a San Siro Leggi la notizia su calcioefinanza

giovamanna1982 : RT @CalcioFinanza: Effetto #Ibra, #MilanSpal verso quota 30 mila spettatori a #SanSiro - CalcioFinanza : Effetto #Ibra, #MilanSpal verso quota 30 mila spettatori a #SanSiro - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Effetto Ibra, Milan-Spal verso 30 mila spettatori a San Siro: Milan Spal spettatori – Dopo il succe… -