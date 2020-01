Ecco il teaser trailer di Morbius, il nuovo film sull’antieroe dei fumetti (Di lunedì 13 gennaio 2020) https://youtu.be/bpyiHCmOR8c Dopo una lunga attesa e diverse anticipazioni sul web, in queste ore è arrivato il teaser trailer del film Morbius. Prodotto dalla Sony, è destinato ad ampliare l’universo cinematografico legato ai fumetti di Spider-Man, cavalcando gli exploit dei film con Tom Holland e di Venom. Il personaggio vampiresco, infatti, compariva inizialmente come antagonista dell’Uomo ragno, per poi assumere – nelle pubblicazioni successive – il ruolo di antieroe condannato a combattere contro la propria parte demoniaca. In questa versione live-action a interpretarlo, sotto una maschera completamente trasfigurata, è Jared Leto, che torna nel mondo dei cinecomics, questa volta però in un ruolo Marvel, dopo la sua breve e piuttosto controversa parentesi come il Joker della Dc Comics in Suicide Squad. Diretto da Daniel Espinosa, già dietro la cinepresa del ... Leggi la notizia su wired

