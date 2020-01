‘E’ pedofilia…’: Scandalo da Maria De Filippi, spunta il giallo tra la storia di Aurora e Bonny (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo C’è Posta per Te, la storia di Aurora e Bonny ha creato caos sui social Domenica sera è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te e tra i protagonisti c’è stato Bonny. Il giovane napoletano ha scritto a Maria per aiutarlo a recuperare il rapporto con la fidanzata Aurora, più giovane di 20 anni. Stando al suo racconto, lei lo avrebbe lasciato per volere della madre visto che avevano nascosto alla signora Antonietta che lui aveva due figli. La suocera, scoperto l’inganno ha deciso di non volere più a casa sua il genero e per tale motivo la figlia ha deciso di lasciarlo. Nelle ultime ore, però, sui social è nata una forte discussione tra i fan. Dando un’occhiata ai video caricati da Mediaset sul portale, pare che tra tutte le storie andate in onda l’11 Gennaio manca proprio quella di Bonny e Aurora, per quale motivo? Maria De Filippi nella ... Leggi la notizia su kontrokultura

