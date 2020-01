“E allora la Madia?”: il benaltrismo di Renzi sul caso Azzolina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non si placano le polemiche attorno alla neo-ministra Azzolina, accusata di aver copiato una parte cospicua della sua tesi della scuola di specializzazione (funzionale all’abilitazione per l’insegnamento). Dopo le accuse leghiste, arriva ora il fuoco amico di “Italia Viva” e di Matteo Renzi, che in una nota della sua E-News attacca indirettamente gli alleati di Governo per aver utilizzato due pesi e due misure, quando si scagliarono contro l’allora ministra Marianna Madia per aver copiato la tesi di dottorato. «Il ministro della scuola, Lucia Azzolina, è stata accusata di plagio per aver citato senza virgolette alcuni testi nel suo lavoro finale alle Scuole di Specializzazione. Non so se questa accusa sia vera o falsa. E aggiungo che mi interessa molto di più capire che idee abbia il Paese sul futuro della scuola, non sul passato del ministro. C’è una ... Leggi la notizia su giornalettismo

