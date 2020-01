Doppia morale dell’Ue: 1000 miliardi per il clima, niente per le altre politiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sulla prima pagina de La Stampa si legge che l’Europa è pronta a varare un “piano da 1000 miliardi” di euro. Che sia davvero cambiato qualcosa nelle stanze del potere delle istituzioni europee? Di primo acchito fa senza ombra di dubbio piacere pensare che Bruxelles abbia finalmente deciso di accantonare il dogma dell’austerity in favore di una politica economica più flessibile e attenta alle esigenze dei popoli che compongono il continente. La realtà è però diversa dall’immaginazione perché i famosi 1000 miliardi comporranno un budget dedicato solo ed esclusivamente a “piano per l’Europa verde”. In altre parole, nei prossimi 10 anni sono previsti mille miliardi di investimenti, di cui ben 100 destinati alla riconversione economica, più o meno forzata, di quelle aree “maggiormente dipendenti dalle industrie inquinanti” mediante l’introduzione di un “Fondo ... Leggi la notizia su it.insideover

