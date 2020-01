Dopo la fuga dei Sussex, tutto ricade su William e Kate - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sandra Rondini Dopo che Harry e Meghan hanno rinunciato ai loro doveri di reali, quello che doveva essere il loro lavoro ricadrà sui Duchi di Cambridge che vedono così raddoppiati in agenda i loro impegni come reali Dopo la Meghexit ora tutto ricade sulle spalle dei Duchi di Cambridge e, in particolare, su quelle di Kate Middleton, l’unica giovane principessa rimasta a Corte. Tocca a lei sfoderare l’asso per far nuovamente innamorare gli inglesi della monarchia inglese Dopo gli scandali che hanno travolto prima il Principe Andrea e poi i Sussex. I bookmaker inglesi sono convinti che nel 2020 darà alla luce il suo quarto figlio perché un altro royal baby erede al trono distrarrebbe i sudditi dall’attenzione per Harry e Meghan che ormai non sono più membri attivi della Famiglia reale che ha perso nel giro di poco più di un mese tre dei suoi membri senior: il Principe Andrea, ... Leggi la notizia su ilgiornale

