Dopo 4 anni Elodie si esibirà per la prima volta dal vivo: due concerti a Milano e Roma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elodie ha annunciato i primi due concerti live della sua carriera artistica a Roma e Milano. A parte alcuni interventi sporadici per cantare alcuni dei suoi brani ("da "Nero Bali" a "Margarita"), la cantante, che sarà sul palco del Festival di Sanremo 2020, non ha mai tenuto nessun concerto in cui potesse incontrare i suoi fan per cantare le sue canzoni. Leggi la notizia su fanpage

