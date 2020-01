Domenica In, Eleonora Daniele spiazza la Venier: «Vuoi essere la madrina di battesimo di mia figlia?». Mara si commuove – Video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mara Venier ed Eleonora Daniele Se di solito è Mara Venier a fare le sorprese ai suoi ospiti, questa volta è accaduto il contrario. Ieri a Domenica In la padrona di casa ha accolto in studio Eleonora Daniele, che la settimana scorsa ha annunciato di essere incinta. La conduttrice di Storie Italiane racconta la grande gioia provata nel momento in cui ha appreso della gravidanza, quando ad un certo punto fa una richiesta piuttosto inaspettata alla Venier: “Sai che cosa mi piacerebbe tanto Mara? Che quando ci sarà il battesimo di Carlotta… se tu le fai da madrina. Te lo chiedo in diretta!” afferma la Daniele, le cui parole generano subito un boato nel pubblico e soprattutto lasciano spiazzata Mara. “Oh mio Dio, ma me lo dici così? Disgraziata!“ risponde quest’ultima, che si commuove dinanzi alla bella notizia. Il momento viene suggellato da un caloroso ... Leggi la notizia su davidemaggio

eleonoradaniele : RT @lamescolanza: Domenica In, Eleonora Daniele fa proposta a Mara Venier: “Sarai madrina di Carlotta?” - lamescolanza : Domenica In, Eleonora Daniele fa proposta a Mara Venier: “Sarai madrina di Carlotta?” - AgenziaOpinione : rai 1 – “ Domenica In “ * PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2020, « IN STUDIO ELEONORA DANIELE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )… -