Domenica In, Eleonora Daniele parla della sua gravidanza e del suo lutto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ieri, nella puntata di Domenica In di Mara Venier, è stata ospite la conduttrice Eleonora Daniele che ha parlato della sua gravidanza e del suo lutto. Ma durante l’intervista, ha fatto una dolce proposta alla conduttrice di Domenica In. La conduttrice di “Storie Italiane”, ormai volto noto della tv RAI ed ex concorrente del Grande Fratello, nel 2015 è stata colpita da un grave lutto: “C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente: la perdita di Luigi. Luigi era mio fratello, era un ragazzo autistico, più grande di me di sei anni. Quando lui se n’è andato per me è cambiato tutto, come se a un certo punto io stessa fossi rimasta senza vita. Come mi si fosse fermato il tempo. C’è una foto bellissima in cui lui guarda l’infinito e sembra dirmi che c’è ancora, che ... Leggi la notizia su bigodino

