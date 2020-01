Disperso al gelo in Alaska, salvato dopo oltre 3 settimane (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al gelo dell’Alaska, una tenda per riparo e qualche scatoletta di cibo per giorni: un 30enne è stato salvato dopo oltre 3 settimane in cui era stato dato per Disperso. I soccorritori hanno recuperato Tyson Steele, rimasto all’addiaccio dopo che un incendio aveva distrutto la sua capanna di legno. Le ricerche sono scattate quando i suoi familiari hanno avvertito la polizia, preoccupati perché non avevano più notizie. Tyson, per farsi localizzare, aveva tracciato un grande SOS nella neve accanto ai resti della sua capanna: la disavventura è avvenuta nella remota valle di Susitna, a nordovest di Anchorage.L'articolo Disperso al gelo in Alaska, salvato dopo oltre 3 settimane Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Disperso gelo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Disperso gelo