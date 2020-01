Diletta Leotta sbarca al Festival, ma ha già una rivale pericolosa (Di lunedì 13 gennaio 2020) A tre settimane dal via del Festival di Sanremo numero 70 svelato il cast delle donne che accompagneranno Amadeus. Diletta Leotta avrà rivali terribili. Diletta Leotta al Festival di Sanremo 70. Non è ancora ufficiale perché la Rai i nomi delle donne che affiancherano Amadeus non ne ha ancora fatti. Ma intanto ‘Tv Sorrisi e … L'articolo Diletta Leotta sbarca al Festival, ma ha già una rivale pericolosa proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

dome1797 : @LGWsport Diletta Leotta ? - FranciOldani : RT @GalantoMassimo: ?? CONFERMIAMO? Diletta Leotta, Antonella Clerici, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia N… - MarioManca : Antonella Clerici, Mara Venier, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino del Tg1 e le «fidanza… -